I giovani del Triathlon si preparano in città

Un centinaio di giovani atleti partecipanti al Triathlon provenienti da tutta Italia, accompagnati dai loro familiari oltre che da una trentina di tecnici e preparatori, nei giorni scorsi ha soggiornato in città con l’obiettivo di prepararsi al meglio in vista delle prossime competizioni nazionali. Si è trattato di fasi preparatorie che sono state ben accolte in città, dove gli atleti e il loro nutrito seguito hanno potuto soggiornare, sapendo di poter contare su spazi sportivi idonei per allenarsi alle prove del Triathlon. Tutto questo, in attesa di poter tornare per disputare le finali di Coppa Italia, che si terranno in città a settembre. Primi passi verso un possibile ritorno a Porto Sant’Elpidio del grosso degli eventi legati al Triathlon. Una occasione che è stata vista con un grande ottimismo dall’amministrazione comunale che sta già lavorando per assicurarsi un ritorno in grande stile di questo evento sportivo destagionalizzante che comporterà, per la città, un significativo incremento delle presenze.