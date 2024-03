I giovani delle quattro parrocchie al Cammino penitenziale

Si è ripetuta anche quest’anno, in occasione del Venerdì Santo, l’originale esperienza, sempre molto partecipata dai giovani delle quattro parrocchie elpidiensi, del Cammino penitenziale. Una iniziativa voluta anni fa da don Enzo per coinvolgere i giovani del territorio cittadino e da affiancare alla tradizionale processione serale del Venerdì Santo.

Ieri mattina, un bel gruppo di ragazzi è partito dalla Collegiata e, accompagnato dai parroci elpidiensi, con alcuni giovani portatori delle croci, ha percorso le strade della città, attraversando la zona del mercato settimanale, raggiungendo la zona di Santa Caterina, facendo diverse soste durante le quali sono state portate testimonianze sui segni dello Spirito Santo: sull’importanza di saper discernere tra ciò che è bene e ciò che è male; sul valore della famiglia e del prendersi cura reciprocamente; sulla cura per le parole che fanno male o bene al cuore; sul guardare in modo nuovo ciò che la vita ci mette davanti; sull’attingere energia per portare la Parola fuori dal nostro piccolo.

m.c.