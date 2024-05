I giovani musicisti del liceo Annibal Caro incantano con il ’Concerto di primavera’

Sono tornati. Gli studenti del liceo Caro hanno ridato vita, dopo anni di sospensione, al loro tradizionale concerto di Primavera, un evento fortemente voluto dai rappresentanti degli alunni Tommaso Capancioni, Aisha Ailincai, Mariam Soukrati e Andrea Simone. Coordinati dalla prof Emanuela Giuliani e da Nazzareno Marchetti, numerosi studenti si sono esibiti sul palco del prestigioso Teatro dell’Aquila: "Una vena di talenti che scorre sotterranea, sottolineano i docenti, e che in questa occasione è emersa in superficie sorprendendo anche compagni ed insegnanti; soprattutto si è voluto dimostrare anche come gli studenti di un liceo possano conciliare lo studio con la voglia di esprimersi e di divertirsi". Sul palco il coro dell’istituto, diretto da Caterina Monterubbianesi, i presentatori erano Elena Giammaria, Denise Capriotti, Federico Chimenti, Marzia Valentini, Tommaso Capancioni, Diego Tarabelli, Aisha Ailincai, Mariam Soukrati, Agnese Bidolli, Andrea Simone.