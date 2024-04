I grandi numeri della polizia. Scacco alla violenza di genere

"Questa cerimonia è dedicata alle donne e agli uomini che vestono la divisa nella nostra provincia". Ha esordito così il questore Luigi Di Clemente aprendo la celebrazione del 172° anniversario dalla fondazione della polizia di Stato.

"Come questore - ha aggiunto Di Clemente – ho l’onore di festeggiare per la prima volta insieme al Fermano questa ricorrenza nell’aula dedicata a Giovanni Ripani, l’agente fermano vittima del dovere, barbaramente ucciso nel 1976 a Milano dalla banda Vallanzasca". In aula gremita, alla presenza del prefetto Edoardo D’Alascio, del procuratore capo Raffaele Iannella e del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, il questore ha colto l’occasione per fare il punto sull’attività della questura e delle diverse operazioni messe a segno. Nel corso di un anno sono state arrestate 25 persone per reati contro il patrimonio e per quello di resistenza, 274 quelle denunciate.

Sono stati sequestrati più di 2 chilogrammi di sostanza stupefacente e sono state controllate 22.542 persone, nonché 10.049 veicoli. La squadra mobile ha eseguito alcune attività di polizia giudiziaria di particolare rilevanza, conseguendo importanti risultati grazie al coordinamento assicurato dal procuratore Iannella. Sono state denunciate a piede libero 105 persone, eseguite 33 misure cautelari, 6 arresti in flagranza di reato e sequestrata sostanza stupefacente per 4 chilogrammi. L’attenzione della squadra mobile è stata alta anche per ciò che concerne la violenza di genere. In tale contesto sono stati trattati un totale di 89 casi di "codici rosso" di cui 58 di maltrattamenti in famiglia, 14 di atti persecutori, 5 di violenza sessuale ai quali si aggiungono i risultati conseguiti dalla Divisione anticrimine. Gli ammonimenti irrogati nell’anno appena trascorso e nei primi tre mesi di questo anno sono stati 68, di cui 29 per atti persecutori e 39 per violenza domestica. Inoltre, sono stati emessi i primi tre ammonimenti per cyber-bullismo. La Divisione Anticrimine ha irrogato 33 avvisi orali del questore, 42 fogli di via obbligatorio e 6 proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché 15 Daspo Urbani.

Tra operazioni di maggior rilievo portate a termine dalla squadra Mobile va citata l’indagine protrattasi per circa un anno, che ha permesso di smantellare il gruppo criminale nordafricano dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Lido Tre Archi. Un vero e proprio "supermarket" della droga con circa 1600 cessioni effettuate ad acquirenti provenienti anche da fuori provincia per uno smercio accertato di oltre 4.700 grammi di sostanze stupefacenti. Altra operazione degna di nota riguarda 27enne romeno arrestato per sequestro di persona, estorsione e sfruttamento della prostituzione, delitti commessi ai danni di una giovane connazionale alla quale aveva promesso una vacanza d’amore in Italia.

"Un sincero riconoscimento – ha concluso Di Clemente – va alla polizia scientifica che nel corso del tempo è diventata una vera e propria eccellenza, né può essere sottaciuta la fondamentale opera svolta dall’unica specialità presente sul nostro territorio, la sezione di polizia stradale di Fermo con le sue sottosezioni di Porto San Giorgio ed Amandola".

Fabio Castori