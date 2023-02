L’Open Day si è aperto il 21 dicembre con la presentazione a cura della dirigente scolastica Bregliozzi che ha illustrato l’offerta formativa dell’istituto, affiancata dalla fiduciaria di plesso Antonella Mariani. Piergiorgio Cinì, insegnante di italiano, ha letto un pensiero dell’ex professore Gilberto Carboni. Durante la presentazione, hanno preso la parola anche ex-alunni e professori che hanno raccontato la loro esperienza personale, dichiarando anche l’importanza di questa scuola per la nostra formazione. Per noi ragazzi delle medie è stata un’importante occasione per far conoscere la nostra scuola ai bambini delle elementari tramite vari laboratori: i più gettonati sono stati quello di motoria, svolto dalla prof Contisciani, quello teatrale svolto dal professore Cinì e quello di scienze con i professori Sacripanti e Porfiri. Ogni classe ospitava un laboratorio diverso: quello di lingue insieme alle prof Salvatori, Capparuccia, Pambianchi e Mezzabotta; quello del Fai con la prof Mircoli; il laboratorio artistico con le prof Antonelli e Lanotte; quello di informatica con il prof Ciferri; il laboratorio matematico con la prof Rita Melissa ed infine il laboratorio di poesia con la prof D’Adamo. Grazie a questi laboratori ci siamo resi conto della fortuna che abbiamo, sia nell’avere un’ottima preparazione scolastica che nel poter fare nuove esperienze. Ognuno di noi ha contribuito alla realizzazione dei laboratori. Alunni e professori hanno collaborato entrando in perfetta sintonia. I bambini delle elementari hanno apprezzato molto i laboratori e la nostra calorosa accoglienza. Abbiamo anche conosciuto alcuni dei futuri alunni di questa scuola, presentato l’istituto di cui andiamo fieri e soprattutto abbiamo avuto l’opportunità di capire cosa vuol dire mettersi nei panni dei professori.

Rebecca Borracci

e Giada Cellini, III C