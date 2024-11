I lavori degli studenti abbelliscono il Natale

Luminarie, villaggio di Natale, albero di Natale: nulla di nuovo sotto il sole. Se non ci avessero posto mani e passione i giovani e giovanissimi studenti della scuola media Nardi e del Liceo artistico probabilmente avremmo avuto un Natale smorto e non coinvolgente: questa almeno la sensazione alle scarni notizie provenienti dal palazzo circa gli allestimenti in fieri. Si avvertiva la mancanza dell’evento che potesse caratterizzare il Natale di Porto San Giorgio. Cii hanno pensato i giovani di cui sopra i cui lavori daranno un tocco di originalità al complesso degli allestimenti. L’iniziativa è stata illustrata in una conferenza stampa tenuta ieri mattina nei locali del liceo. A partire dall’8 dicembre nel percorso che dal teatro fino all’arco del diavolo verranno sistemati i lavori dei ragazzi rappresentativi dei vari momenti della Natività: "Con il progetto del "Castello dei presepi" – spiega l’assessore al turismo, Giampiero Marcattili – abbiamo cercato di dare un’ impronta alle festività . Crediamo sia questa la strada giusta, tracciata insieme a ragazzi bravi e volenterosi".

L’assessore all’Istruzione Marco Tombolini: "Il lavoro condotto con i due istituti è partito per tempo, contiamo quindi di arrivare pronti all’apertura del natale che sarà l’8 dicembre. Una delle novità è la rappresentazione della tradizione presepiale unita a quella marinara. Circa 130-140 lavori della Nardi saranno visibili nella sala Castellani". Alla conferenza sono intervenuti i professori Alessia Forti, Silvia Sobrini, Laura Veccia, Andrea Romagnoli e una delegazione di studenti del liceo. La dirigente del Liceo Cristina Corradiini ritiene che l’iniziativa a due "raccorda i migliori valori. L’arte unisce e ‘contamina’ ragazzi di diverse età: l’entusiasmo che c’è lo percepiamo". Il prof Romagnoli si è addentrato nella descrizione dell’installazione principale che unirà la tradizione presepiale a quella marinara con ad esempio la capanna sostituta da una nave ed una donna che attende il ritorno del marito dalla pesca. Inoltre si potranno cogliere elementi di speranza, con una mano che esce fuori dall’acqua.

Il dirigente della Nardi Roberto Vespasiani ha parlato di questa mostra come di una "restituzione pubblica di beni, non sempre scontata". Il sindaco Valerio Vesprini, dopo aver ringraziato i presenti insieme all’assessore Carlotta Lanciotti ha detto: "l progetto delle due scuole per il Natale e l’Idea del ‘Castello dei presepi’ hanno avuto anche il merito di definire un percorso fruttuoso che ha contribuito all’ottenimento di finanziamenti pubblici per 35 mila euro".

Silvio Sebastiani