I lavori degli studenti: "Basta violenza di genere . Vogliamo costruire una società migliore"

Una comunità più giusta e libera dalla violenza di genere si costruisce con i giovani, conquistando le loro menti ma soprattutto i loro cuori. Partiva da qui il progetto della commissione pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Fermo che ha coinvolto tutte le classi del secondo anno dell’istituto Montani, per parlare di violenza di genere e per cancellare pregiudizi e prevaricazioni. Un anno intero di lavoro, con l’intera commissione, guidata da Laura Botticelli, che si è messa a disposizione per entrare in classe, spiegare, inquadrare il problema e portare storie e protagonisti. Il risultato finale è quello che si è vissuto ieri, nel corso di una mattinata emozionante durante la quale gli stessi ragazzi sono stati protagonisti di pensieri e parole. Hanno presentato video, ricerche, riflessioni, proposte, idee, la rabbia e le speranze, la poesia e le fotografie, le hanno presentate di fronte agli avvocati, ai loro insegnanti, alla dirigente Stefania Scatasta che ha sottolineato: "E’ straordinario l’impegno che i ragazzi hanno messo per tutto l’anno, nel vivere gli incontri e le riflessioni proposte. In particolare forte è stata l’emozione nell’incontrare donne vittime di violenza che si sono raccontate con grande emozione. I lavori dei ragazzi hanno raccontato tutto questo, la disponibilità degli avvocati ci ha davvero permesso di portare avanti un percorso di grande valore. È la prima volta che un progetto simile arriva al biennio e cattura così forte i nostri ragazzi".

Con Laura Botticelli si sono impegnati gli avvocati Letizia Astorri, Andrea Luciani, Marco Valeriani, Antonella Romagnoli, Roberta Ferracuti, Michela Melograni, Marco Allessandrini, Nicola Ciarrocchi, Alessia Capretti, i ragazzi hanno compreso le norme nazionali e internazionali di tutela della donna ma anche le ingiustizie che ancora vivono nel mondo del lavoro, ad esempio. Alla fine della giornata gli avvocati hanno donato alla scuola una cassetta della posta che servirà per raccogliere eventuali segnalazioni o richieste di aiuto, perché nessuna donna, di nessuna età, in nessun luogo, debba sentirsi sola.

a.m.