I legumi e la cucina della tradizione. Protagonisti gli alunni dell’Urbani

Era dedicata a ‘I fagioli, i ceci e gli altri legumi nella cucina della tradizione regionale’ la cena ecumenica che si è tenuta al polo Urbani, in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina, delegazione di Fermo. Una collaborazione virtuosa che si è rinnovata per il secondo anno e che, attraverso lo studio e l’approfondimento delle specificità culinarie del territorio, si propone di diffonderle tra i giovani che, domani, si faranno ‘alfieri’ della cucina regionale.

Dopo un interessante convegno in cui il tema è stato affrontato da varie angolature con la presentazione del volume editato dall’Accademia di Cucina, la serata è finita a tavola, con una cena a base di legumi, presentata e realizzata ottimamente dai ragazzi dell’indirizzo Enogastronomico, coordinati dai professori Piermarini e Pacioni per la 3ª A di Sant’Elpidio a Mare, e le professoresse Magnante e Liberati per la 3ª A di Porto Sant’Elpidio, un’unione di forze ben assortite per esaltare i legumi dal punto di vista nutrizionale e funzionale.

m.c.