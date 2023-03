I liceali del Medi incontrano a Milano Samantha Cristoforetti

Gli studenti del Liceo scientifico Medi Montegiorgio, facenti parte dell’Iiss Carlo Urbani, hanno partecipato al concorso nazionale dedicato alle scienze a cui ha partecipato anche l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Un evento prestigioso quello che si è tenuto lunedì nell’auditorium del Museo nazionale di scienza e tecnologia ‘Leonardo Da Vinci’ di Milano, trasmesso anche streaming sul canale Live1 dell’Asi (Agenzia Spaziale Italiana), dal titolo ‘Verso lo spazio con Samantha’. All’incontro sono state invitate tutte le scuole che hanno aderito al concorso ‘Insegnare con lo spazio’, organizzato da Esero (European Space Education Re-source Office). Il liceo scientifico di Montegiorgio, ha partecipato con il progetto ‘Infinity1’, realizzato da alcuni alunni delle classi 4B e 5B. Il lavoro degli studenti, realizzato grazie all’impegno e alla competenza dei docenti Andrea Vallorani ed Ettore Antolini, è stato fortemente apprezzato per il suo valore educativo, per la qualità del percorso e per la capacità di coinvolgere gli studenti nelle discipline sul tema spazio in modo inclusivo. Visionato dallo Staff Education dell’Asi, dell’Esa e del team di Esero Italia, il progetto sarà presentato come una ‘Best practice’ dell’uso dello Spazio come contesto educativo a beneficio di altri docenti a livello nazionale e internazionale.

La dirigente scolastica Laura D’Ignazi, ha espresso grande felicità per il risultato ottenuto dai suoi docenti e ragazzi, questi ultimi particolarmente elettrizzati perché hanno potuto incontrare e confrontarsi con l’astronauta Samantha Cristoforetti, chiedendogli quanto sia importante per un’astronauta, durante le missioni nello spazio, saper controllare e gestire le proprie emozioni. Tutti i partecipanti hanno commentato all’unisono: "Un’esperienza davvero spaziale".

a. c.