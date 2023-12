’I love frustingo’: obiettivo ottenere la De.Co

Dopo il riconoscimento della De.Co (denominazione comunale) per l’asparago elpidiense, il Comune, supportato dalle associazioni di Casette d’Ete che da due anni organizzano il Concorso ‘I love Frustingo’ aperto a tutte le massaie della provincia, si è fatto promotore dell’avvio di un altro percorso per ottenere la De.Co anche per il frustingo.

Tipicità natalizia, ma non solo, si tratta di una ricetta a base di frutta secca e fichi, ma le tradizioni propongono differenti varianti.

"E’ un dolce della tradizione natalizia marchigiana per il quale abbiamo chiesto questo riconoscimento e, poiché non è una tipicità solo elpidiense, se altri Comuni vogliono aggregarsi noi ne saremo ben lieti" ha dichiarato l’assessore Claudia Bracalente, principale promotrice dell’iniziativa insieme a Noris Rocchi (associazione Chi mangia la foglia), a conclusione di un evento svoltosi al ‘Cicconi’, interamente incentrato sul frustingo, che ha visto il coinvolgimento anche del polo ‘Urbani’ e di insegnanti e studenti dell’indirizzo enogastronomico del ‘Tarantelli’. Un appuntamento durante il quale Enrica Mataloni insieme ad alcuni alunni ha ripercorso la storia e le tradizioni del frustingo (compresa la grande varietà di nomi con cui viene indicato nelle diverse zone della regione), Roberta Di Rosa ed altri allievi ha approfondito l’aspetto nutrizionale di questo dolce estremamente calorico ma, per gli ingredienti che contiene, viene definito ‘nutraceutico’ e più che idoneo per intolleranti al lattosio e vegani. E’ toccato a Pierpaolo Piermarini mostrare la ricetta e l’esecuzione del frustingo. Anni fa, a Sant’Elpidio a Mare qualcuno aveva già compreso le potenzialità a livello turistico e promozionale di questo dolce creando una ‘Accademia del frustingo’ di cui ha raccontato Luciano Alessandri (uno dei fondatori insieme a Rolando Cardenà).

Tanti interventi cui hanno fatto da corollario e da stimolo quelli della dirigente scolastica, Laura D’Ignazi, e del sindaco Alessio Pignotti, entrambi convinti sostenitori di questa iniziativa. Infine, Loretta Morelli (impresa sociale EraFutura e Centro Giovanile Casette) ha presentato la seconda edizione del concorso sul frustingo in programma domenica, durante la giornata di festa ‘So this is Christmas’ con mercatini, spettacoli, mostre, stand gastronomici organizzata a Casette d’Ete con le associazioni Genitori per Casette, Santa Croce, Arte nell’arte, Bonsai 95, Ca7d’Ete Bike&Run, Gli Inzoliti, le stesse che hanno sostenuto la richiesta di riconoscimento della De.Co per il frustingo presentata in Regione.

Marisa Colibazzi