I lunghi tentacoli della Camorra. Piazze di spaccio pure nel Fermano

Rappresentava un vero e proprio tentacolo nel Fermano di un clan camorristico smantellato in Campania con una maxi operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. I militari dell’Arma avevano eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 50 persone, di cui 49 sottoposte alla custodia in carcere, una agli arresti domiciliari. Tra questi, c’era anche un 51enne di Fermo originario della Campania. Per lui e per gli altri componenti del clan, a conclusione delle indagini, è stato chiesto il rinvio a giudizio e dovranno comparire davanti al giudice per le udienze preliminare per la decisione finale e per chiedere eventuali riti processuali alternativi. Tutti sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché di detenzione a fine di spaccio di droga, delitti aggravati dalla finalità di agevolare il clan Angelino – Gallo, egemone a Caivano e territori limitrofi.

Il 51enne fermano, come detto, era stato rintracciato e arrestato, all’alba dell’1 ottobre 2024, con la collaborazione dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo ed era stato accompagnato in carcere. In particolare, il clan camorristico in questione si sarebbe occupato dell’approvvigionamento all’ingrosso di vari tipi di droga ed avrebbe fissato i tempi, i luoghi, le modalità di trasporto, custodia e vendita degli stupefacenti per il rifornimento, in via quasi esclusiva, delle singole piazze di spaccio della Campania, ma anche del Fermano e del Maceratese.

I carabinieri avevano così ricostruito il funzionamento di oltre 25 diverse piazze di spaccio, i cui capi sarebbero stati autorizzati a svolgere le proprie illecite attività con obbligo di rifornirsi dal sodalizio criminale, che avrebbe imposto i prezzi di ogni tipo di sostanza da commerciare e quindi da smerciare poi al dettaglio. Il giro d’affari ricostruito ammonterebbe a circa 500mila euro mensili. L’attività di indagine si era inserita in un quadro investigativo più ampio che, nel corso dell’ultimo anno, ha già portato a numerosi arresti in Campania e nelle zone dove si erano appunto diramati i vari tentacoli del clan Angelino – Gallo.

Fabio Castori