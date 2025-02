I manifesti di Unione Civica: "E’ l’ora di darsi una svegliata"

Da che è stata fatta cadere l’amministrazione comunale a guida Alessio Pignotti, lo scorso giugno, a parte le ‘sfuriate’ e le polemiche politiche che si sono susseguite a ridosso del ‘fattaccio’, a parte timide prese di posizione sulle vicende ‘Ponte sull’Ete Morto’ e ‘chiusura scuola infanzia di Casette’, la politica cittadina è rimasta bellamente silente. Un silenzio che sta proseguendo a distanza di sette mesi e, a una manciata di mesi dalle elezioni amministrative, con politici e civici indaffarati nei consueti movimenti e contrattazioni ‘carbonari’, del tutto lontani, e palesemente assenti, da tutto ciò che è il quotidiano.

A smuovere un po’ la situazione, dando una sferzata a un torpore e ad uno stallo anche in termini di dibattiti e discussioni, che non fanno affatto bene alla città, ci prova Unione Civica, lista civica di area di centrodestra, fondata nel 2004 per Giovanni Martinelli sindaco e l’unica ancora in campo, dopo oltre 20 anni. "E’ arrivata l’ora di darsi una svegliata" si legge nel manifesto comparso da pochi giorni sui muri della città in cui campeggia il logo di Unione Civica e sullo sfondo il palazzo comunale, ora occupato dal Commissario Straordinario.

Un manifesto che, leggendo tra le righe e conoscendo il sentiment di chi rappresenta Unione Civica, vuole essere un primo passo per uscire allo scoperto, vuole letteralmente dare la sveglia alla città e alle persone di buon senso che dovrebbero dare un contributo di idee e proposte per uscire dall’impasse. Unione Civica lancia il sasso e, tutto porta a credere che non nasconderà la mano e sarà della partita nella prossima campagna elettorale. Intanto, sul tavolo, restano ancora solo i due nomi di papabili candidati sindaco, Rossano Orsili per il centrodestra e Mirco Romanelli per il centrosinistra. In realtà, si vociferava di altre opzioni che però, sono state subito archiviate.

m.c.