"I marciapiedi di Corso Garibaldi in stato disastroso"

Alcuni residenti ci segnalano, anche tramite un video, lo stato disastrato e pericolosissimo in cui versano i marciapiedi nel tratto di Corso Garibaldi, alias strada Adriatica, che dall’altezza di piazza San Giorgio procede verso nord: ad ovest della strada i marciapiedi sono così stretti e pieni di dislivelli e buche che è impossibile camminarci specie da parte di anziani, disabili, mamme con carrozzina o abitanti con carrellino della spesa; ad est i marciapiedi non esistono proprio, al loro posto gradoni alti 50 cm. A dicembre si sono rivolti in Comune ricevendo l’assicurazione che avrebbero provveduto a febbraio. Ma in tale mese non si è visto nessuno. Hanno spostato, la data dell’intervento prima a Primavera e poi a dopo l’approvazione del bilancio. In entrambi i casi parole al vento: “ Non si rendono conto – affermano i residenti - che qui il problema è gravissimo perché la gente è costretta a camminare sulla strada statale in cui si sono già verificati degli incidenti: una donna con un bambino in braccio è stata travolta e un’altra in stato interessante è caduta e le è costato una settimana in ospedale e il rischio di perdere il bambino. Quindi siamo stufi: sono quarant’anni che nessuno fa niente e chiediamo che il tratto di strada venga finalmente messo in sicurezza".