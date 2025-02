I marciapiedi in via Angeli aspettano ancora il fine lavori

"Ma quando li finiscono i marciapiedi di via Angeli?" se lo stanno chiedendo i residenti nel constatare che l’opera è palesemente incompleta e non ci sono operai al lavoro. E’ una questione annosa quella dei marciapiedi di via Angeli, un’opera pubblica per la quale nell’ultima campagna elettorale era stato annunciato l’avvio dei lavori, come in realtà è stato (dal cartellone del cantiere l’inizio dei lavori di regimazione delle acque meteoriche e collegamento pedonale) era fissato al 1 giugno, ma lungi dall’essere stata ultimata entro i 180 giorni previsti dal contratto, la realizzazione dei marciapiedi è ancora in alto mare e non è dato sapere quando saranno ultimati.

"Li hanno anche realizzati a singhiozzo, coprendo alcuni tratti e saltandone altri, per non parlare del fatto che a un certo punto i lavori si sono fermati quando, da progetto il marciapiede doveva essere prolungato anche per qualche centinaio di metri" lamentano i residenti che segnalano la situazione, non sapendo a chi rivolgersi per avere delucidazioni e chiarimenti, "visto che la politica è del tutto assente in questo momento".

Di quei marciapiedi e della necessità di realizzarli per collegare degnamente, e in piena sicurezza per i pedoni, il centro città con il popoloso quartiere Angeli si parla da tempo immemore, anni durante i quali gli annunci si sono susseguiti, senza mai arrivare a mettere concretamente mano all’opera. Stavolta, la questione sembrava risolta visto che i lavori sono iniziati ma, alla fine, è rimasto l’amaro in bocca per un intervento ancora incompiuto.

m.c.