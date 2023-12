I menù nel segno della tradizione

A Natale non tutti scelgono di restare a casa il 25 dicembre. Alle porte di Piazza del Popolo c’è l’hotel Astoria, lo chef Guido Tassotti propone un menu assolutamente nella tradizione, tra coniglio e verdure, sformatino di pecorino, mignoletti fatti in casa in brodo di cappone, i nidi di pappardelle al ragu di anatra e il filetto di vitello. A San Marco alle Paludi c’è Arcimboldo che propone un menu di carne e uno di pesce, a scelta, anche qui assolutamente nella tradizione, con affettati, galantina e insalata russa, le fritturine, la minestra imperiale in brodo, il sugo al ciauscolo tartufato, per il primo di pesce immancabili i maccheroncini di Campofilone. E poi c’è il Natale solidale, quello che si può vivere in fattoria, a Montepacini. Ai fornelli e in sala ragazzi fragili sotto la guida dello chef Aurelio Damiani, propone insalata di gallina con sottaceti e cedro candito, sformatino di zucca, cappelletti in brodo di gallina al profumo di limone, vincisgrassi della tradizione, brasato di manzo con castagne e vino cotto, dolci, vino e focacce fatte in casa.