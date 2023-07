I Mercoledì del Turista", 5 Appuntamenti per Scoprire Fermo!"

I ’Mercoledì del turista’ tornano con 5 appuntamenti, il primo è domani. Promossa dall’Amministrazione, in collaborazione con la cooperativa MseiOn L’iniziativa di visite guidate per far conoscere da vicino la città si articola in 5 appuntamenti nei mesi di luglio ed agosto in tra arte, architettura e curiosità. La collaborazione avviata con i privati permetterà anche quest’anno l’apertura di ville storiche. La partecipazione sarà possibile solo su prenotazione: gli itinerari includono Rocca Tiepolo, il cimitero settecentesco, piazza San Giorgio e borgo Castel San Giorgio. La visita alle ville storiche inizia, domani, con Villa Bonaparte. Prosegue il 19 luglio con villa Clarice, il 26 luglio ancora villa Bonaparte, il 2 agosto villa Santa Maria al Poggio e il 9 agosto villa delle Rose. L’itinerario comprende la partenza a bordo del trenino turistico (costo 6 euro per adulti e bambini sopra i 12 anni) per raggiungere le località in calendario; seguirà poi la visita a piedi. I gruppi saranno accompagnati da una guida turistica e le visite sono gratuite. Il ritrovo è fissato nei pressi del teatro comunale (ore 17,30), il ritorno entro le ore 20 circa. I posti sono limitati: la prenotazione è obbligatoria al numero 331.5669129 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13): "Grazie alla collaborazione dei proprietari delle residenze storiche ci è possibile riproporre un’iniziativa che ogni anno coinvolge centinaia di visitatori – ricorda l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti -. La principale novità di quest’anno è la presenza in calendario di villa Santa Maria al Poggio, ubicata nella parte nord della città".