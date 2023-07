I negozi tengono duro Compleanni, aperture e tanti investimenti "Così animiamo la città"

Il commercio che resiste e cambia, che investe e prova a rilanciare un tessuto economico importante. C’è vivacità a Fermo, i commercianti si sono messi d’impegno perché la città sia vitale e appetibile per turisti e visitatori, oltre che per gli stessi fermani. A darne testimonianza è il sindaco Paolo Calcinaro che non manca mai di sottolineare nuove aperture, traguardi importanti, investimenti sul territorio. Nei giorni scorsi ci sono stati compleanni e nuove aperture, l’ultima in ordine di tempo riguarda il quartiere Santa Caterina dove è stato aperto un originale home restaurant, un ristorante tra le mura di casa. Si chiama Piano terra pizza gourmet il ristorante aperto da Sonia Di Prodi e Umberto Sulpizi, venti posti, menu fisso, direttamente sul balcone di casa per 20 persone al massimo. È la formula che piace e che consente di attrezzare a ristorante un angolo di casa propria. Dall’innovazione alla tradizione, anche l’hotel Astoria cambia pelle e per l’estate ha allestito la terrazza più alta della struttura, un angolo dove cenare praticamente toccando le stelle e ammirando il tramonto sulle montagne, mentre il mare resta sullo sfondo. Anche qui, investimenti e coraggio per confermare una storia importante.

Ha compiuto invece i suoi primi sette anni di attività alla guida del Gran Caffè Belli lo chef Claudio Cognigni che nei giorni scorsi ha festeggiato con gli amici e i clienti storici, sottolineando: "Festeggiamo 7 anni di attività raggiunti a fatica tra covid, terremoti e vari alti e bassi. Traguardo conquistato non solo per merito mio ma con l’aiuto di famiglia, amici, personale, proprietà ed amministrazione comunale. Costoro sono stati i veri protagonisti di quello che è nato come un mio sogno personale ed è oggi diventato realtà concreta di un intero paese. Grazie a quanti hanno scelto e scelgono ancora il Gran Caffè Belli: solo così questo posto ha potuto rivedere la luce di un meraviglioso presente in cui è diventato uno dei locali più frequentati".

Invece hanno tagliato il traguardo dei 21 anni gli appuntamenti con i vini del territorio, per il Bar Primavera che cresce e investe sempre di più sulla cantina, sugli eventi del mercoledì, sull’incontro tra amici. Si intitola I love wine l’appuntamento che ogni settimana porta qui decine di appassionati di vino, con le migliori cantine del territorio, da ben 21 anni senza mai perdere slancio. Una città di cultura e turismo vive anche di questo, soddisfatti il sindaco Calcinaro e l’assessore al commercio Torresi che hanno ribadito il supporto e l’attenzione che l’amministrazione comunale può garantire, a chi va avanti con coraggio e inventiva.

Angelica Malvatani