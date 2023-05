I Negramaro al parco della Pace

Si aggiunge un nuovo appuntamento alla tournée ‘N20 Tour’, per celebrare il ventennale dei Negramaro, infatti, il 9 giugno alle 21 la band si esibirà live al Parco della Pace di Servigliano per la data zero del tour. Il concerto ancora una volta è stato organizzato dalla società ‘Best Eventi’ che ormai da qualche anno collabora con successo con il comune di Comune di Servigliano. Nel corso di questi vent’anni, i Negramaro hanno lasciato un segno indelebile nella musica, inanellando record e primati (sono stati la prima band italiana a suonare allo Stadio San Siro di Milano e all’Arena di Verona), con una formula inconfondibile ispirata a un’elettronica penetrante e in bilico tra esuberanza pop-rock e romanticismo. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets.