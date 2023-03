I nodi del mercato coperto "Impossibile parcheggiare"

Uno spazio di grande vitalità, un luogo che parla di futuro e di commercio. Il Mercato coperto di piazza Dante, a Fermo, è una grande risorsa per la città, e non solo, lo sottolinea Elvezio Serena che parla da fermano innamorato della città: "Sono presenti attività che offrono prodotti di qualità, prezzi vantaggiosi e cortesia, elementi fondamentali per un buon commercio. Dal pesce dello storico Vincè di Porto S. Giorgio, alla frutta e verdura di Elvezio da Rapagnano, all’alimentari Romaldino di Fermo. Poi ci sono i Farmer Market della Coldiretti, con produzioni della Valdaso e Valtenna: frutta e verdura di Tamara da Altidona, Raccosta di Sant’Elpidio a Mare, Federica di Torre S. Patrizio e Serenella da Massignano, macellerie Savini di Petritoli e dell’Oasi di Pierino di Ponzano di Fermo, latticini Angolo di Paradiso di Amandola. Frequento con mia moglie quel mercato da molti anni, troviamo sempre qualità e convenienza, ma anche molta gentilezza. Ma da quando nell’edificio è stata trasferita la Polizia locale, dopo la Protezione civile, sono sorte difficoltà per il parcheggio, secondo me risolvibili". La proposta di Serena è quella di prevedere prevedere, nell’area interna al Mercato, un disco orario mattutino di mezz’ora per effettuare la spesa, in modo che non vengano parcheggiate auto che rimangono ferme per almeno mezza giornata, se non tutta: "Con un piccolissimo "sacrificio" anche i vigili urbani e i dipendenti della Banca di Ripatransone e del Fermano potrebbero utilizzare il vicino parcheggio di via Ficcadenti. Forse qualche auto di servizio della polizia municipale, almeno al mattino, potrebbe essere appoggiata in detto parcheggio. Alcuni commercianti sono andati ad esporre queste problematiche al comando Polizia locale, senza però arrivare a una soluzione. Mi risulta che qualche cliente sia stato multato perché ha appoggiato momentaneamente l’auto nel posto riservato ai vigili urbani. E gli automobilisti indisciplinati, che spesso occupano marciapiedi, costringendo i pedoni a passare in mezzo alla carreggiata, con gravi rischi per la sicurezza, vengono sempre multati?".

La mancata risoluzione di queste problematiche scoraggia numerosi acquirenti, che scelgono altri supermercati della città, o anche di altri comuni, con grave danno dei commercianti del Mercato Coperto, che perdono così introiti consistenti. Aggiunge Serena : "Segnalo inoltre che la scaletta in cemento di collegamento pedonale tra il piazzale d’ingresso principale e via delle Muravia Ficcadenti dovrebbe essere pulita, dato che è piena di sporcizia. E ancora, i contenitori dei rifiuti sono posti in due punti diversi, uno sul lato sinistro dell’ingresso principale e l’altro nella parte retrostante. Non possono essere posti in un unico punto, possibilmente più nascosto? Si guadagnerebbe qualche posto auto e ci sarebbe più decoro, facendo anche attenzione a chi riversa rifiuti da altre zone della città".