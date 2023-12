"I nostri 98 progetti per il paese"

"In cinque anni abbiamo prodotto qualcosa come 98 progetti, alcuni realizzati, alcuni partiranno il prossimo anno". Un concetto che il sindaco di Falerone Armando Altini, ha sottolineato con attenzione durante un incontro pubblico che si è tenuto alla vigilia di Natale, con l’intento di fare una sorta di bilancio di fine anno.

"A primavera si tornerà alle urne per eleggere la nuova Amministrazione – spiega Altini – e ci sembrava giusto fare il quadro della situazione e presentare alla comunità il nostro lavoro. Magari non siamo bravi a far conoscere il nostro operato ai cittadini, ma in questi cinque anni è stato fatto veramente molto. Abbiamo realizzato 98 progetti per diverse decine di milioni di euro, alcune opere sono state realizzate, alcune sono in corso d’opera e altre partiranno nel 2024. In passato tutte le opere che venivano realizzate a Falerone, si sviluppavano solo attraverso l’accensione di mutui che hanno avuto ricadute economiche sul Bilancio, negli ultimi anni abbiamo lavorato solo accedendo a finanziamenti a fondo perduto grazie anche alla capacità di programmazione di quest’Amministrazione e degli uffici del Comune che hanno saputo cogliere tutte le opportunità che si presentavano".

Ci sono alcune opere che almeno per il sindaco hanno un valore importantissimo sotto il profilo strategico, per consegnare ai cittadini un paese che sia più vivibile e funzionale per i prossimi anni.

"E’ difficile fare un resoconto di tutti i progetti – conclude Altini – ma ci sono alcune opere a cui mi sento particolarmente legato: il primo di tutti il Polo scolastico di Piane: una scuola sicura, moderna e accogliente; palestra, scuola media e alcuni laboratori sono già operativi da qualche anno, adesso si lavorerà a completare l’opera con la scuola elementare, mensa e un asilo dell’Infanzia a cui si sta lavorando in un altro cantiere. Sono stato di recente a fare un sopralluogo al cantiere del Teatro del Beato Pellegrino, ci sono stati dei lavori aggiuntivi per effetto di infiltrazioni d’acqua e di altre opere migliorative, ma siamo a buon punto, il prossimo anno potremo riconsegnare il teatro alla popolazione. Fra le opere più interessanti del 2024 ci sono: il Polo museale per 1.955.000 euro; la riconversione dell’ex complesso della scuola media che diverrà una struttura per finalità turistiche per un valore di 1.100.000 euro; e molti lavori per la riqualificazione di tutto il centro storico: selciato, illuminazione, vicoli e molto altro". Alessio Carassai