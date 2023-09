I numeri della biblioteca di Sant'Elpidio a Mare: si sfiorano i mille iscritti

Informazioni bibliografiche, assistenza nella ricerca di libri, prestito domiciliare per adulti, ragazzi, bambini, prenotazione di libri, possibilità di studiare e leggere in sede libri e periodici, prestito intersistemico e interbibliotecario, iscrizione degli utenti marchigiani alla piattaforma di prestito digitale Mlol, visite guidate per scolaresche, letture e laboratori per bambini e ragazzi, gruppo di lettura, presentazione libri, mostre, eventi. Tutto questo è l’attività della biblioteca comunale ‘Antonio Santori’ che rispetto al 2021, ha avuto +83 nuovi iscrizioni (854 iscritti, contro i 770 dell’anno precedente). Aumentati anche i prestiti esterni passando da 1291 a 1841; 237 gli utenti attivi (+ 26% rispetto al 2021). Domani, nell’ambito del progetto ‘Child’ di Patrimonio in scena 2023, la WunderKammer Orchestra presenta ‘Mymosh, il figlio di se stesso’, melologo fantascientifico per voce recitante e quartetto d’archi. La biblioteca aderisce al progetto ‘Young Center’ per promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale ed è centro di sostegno allo studio tra pari attraverso la tecnica del peer tutoring. Il servizio è aperto il lunedì dalle 9,30 alle 12,30; il martedì 9,30-12,30 e 16,30 – 19, venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19.