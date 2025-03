I numeri dell’ospedale Murri. Cardiologia, salgono le prestazioni. Si lavora per ampliare Emodinamica

Lo aveva detto appena arrivata, c’era un reparto da rimettere in piedi e una fiducia sul territorio da ricostruire. Promessa mantenuta dalla cardiologa Maria Vittoria Paci che guida la Cardiologia, del Murri, oggi un reparto in continua crescita, e si sta lavorando per aumentare le giornate di Emodinamica da due a tre.

I numeri parlano chiaro: 146 angioplastiche coronariche, tra cui alcune procedure con aterotomo orbitale, cateterismi cardiaci, ecografie intracoronariche. Le coronarografia sono state 410 effettuate in due sedute settimanali di 6 ore.

Le procedure di elettrofisiologia, che è partita nella seconda metà dell’anno, sono state 21 ma già superate nei primi 3 mesi dell’anno con esami elettrofisiologici ed ablazioni di aritmie del cuore destro. Gli impianti di pacemaker sono stati 146 di cui 2 senza fili. In totale nella sala multidisciplinare di emodinamica/aritmologia ed elettrofisiologia sono state eseguite 609 procedure.

Per le procedure più avanzate si può contare sulla collaborazione dell’equipe del professor Dello Russo, l’equipe dell’emodinamica della Aoum guidata dal dottor Tommaso Piva e la collaborazione con il dottor Gabriele Gabrielli, responsabile dell’emodinamica dell’Inrca.

La Cardiologia del Murri è entrata a far parte della rete delle Marche e ha visto una crescita di richieste per la Cardiochirurgia dell’ospedale Torrette di Ancona. Ed è alla firma la determina per un cardiologo a tempo determinato mentre è stato emesso il bando per due cardiologi in libera professione.

La Cardiologia nel 2024 ha fatto registrare una mobilità attiva di 103 ricoveri di pazienti provenienti da fuori provincia (rispetto ai 63 del 2023) e di 25 ricoveri di pazienti provenienti da fuori regione (rispetto ai 15 del 2023). Negli ultimi due anni la mobilità passiva si è ridotta del 12,24 per cento.