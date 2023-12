I pastori e lo spirito del Natale

Rimango sempre colpito dal comportamento dei pastori: vegliano il loro gregge, si fidano delle parole dell’angelo, vanno senza indugio a Betlemme e, giunti alla grotta, raccontano quanto era loro successo suscitando stupore; infine, se ne ritornano al lavoro lodando Dio. Questi atteggiamenti ci aiutano a comprendere appieno il Natale. Vegliare, fuggire cioè la passività, la noia, restare desti, concentrati sulla vita e pronti a cogliere la voce di Dio che in molti modi si manifesta. Stupirsi, cioè aprire il cuore alle novità, anziché lasciarci soffocare dalla nostra supponenza. Gioire. Infatti, non sono le cose a darci la vera gioia ma il legame con le persone e quello con Gesù che non viene mai meno, specialmente nelle avversità.

arcivescvo di Fermo