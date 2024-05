I pazienti a colloquio con l’autrice Barbara Fiorio

Un incontro che voleva essere un’occasione di confronto e di approfondimento culturale per oltre 40 persone che hanno accolto, al teatro dell’Ast di Fermo, l’autrice Barbara Fiorio e il suo libro ’Vittoria’. C’erano i pazienti del Dipartimento di Salute mentale che sempre organizza per loro attività riabilitative, i luoghi di rinascita sono chiaramente fuori dall’ospedale, terminato il periodo di acuzie. Il Dsm gestisce il servizio residenziale riabilitativo Il filo di Arianna e i centri diurni Airone di Petritoli e Delfino blu di Porto Sant’ Elpidio. A dare il benvenuto ai pazienti, all’autrice e al personale del Dipartimento, il direttore generale Ast Fermo, Roberto Grinta. Presente anche Mara Palmieri, direttrice del Dipartimento di Salute mentale del Ast di Fermo. "Simili iniziative sono molto importanti perché incentrate sull’interazione. Il vostro contributo – le parole di Grinta a tutti i presenti – è fondamentale. Noi ci siamo, le nostre porte sono sempre aperte". A illustrare i dettagli dell’iniziativa, Barbara Rossi, psichiatra del Dipartimento Salute Mentale e responsabile della Uosd Strutture Riabilitative Residenziali. "Il lavoro quotidiano del mio team, composto da infermieri, educatori professionali, Oss e la psicologa Maria Sibilla Iacopini, è volta alla Recovery del paziente. Ovvero favorire la cura dal disturbo psichico ripristinando un nuovo equilibrio psicofisico. Per raggiungere la Recovery è fondamentale lavorare anche e soprattutto sulle risorse, no sul deficit, come quelle culturali. La presentazione del libro è stata organizzata da Giovanna Taffetani, che conduce i laboratori di lettura a frequenza settimanale nei differenti centri; laboratori stimolanti, piacevoli e divertenti condotti in modo brillante da un’operatrice famosa nel territorio fermano. Giovanna è stata premiata dal comune di Porto San Elpidio, come miglior donna dell’anno 2022 per il settore cultura. I pazienti hanno avuto la possibilità, e l’hanno colta al meglio, di interagire e di confrontarsi con l’autrice presente da remoto". I centri accolgono pazienti del Dsm con diagnosi di psicosi, disturbi dell’umore, disturbi della personalità".

Attualmente nella Struttura residenziale riabilitativa Filo di Arianna ci sono 15 posti letto, nei centri diurni altri 28 posti: "Soprattutto dopo il Covid accogliamo e seguiamo molti giovani. Nella funzione educativa e riabilitativa coinvolgiamo anche i genitori, con colloqui familiari psico-educazionali. Le attività proposte sono di due tipologie: le interne, condotte dal personale, più specifiche sugli aspetti psicopatologici. Ogni ospite ha un progetto riabilitativo individualizzato, portato avanti tramite visite psichiatriche, sedute di psicoterapia individuale e di gruppo, progetti di cura della propria persona a 360 gradi. In questo ultimo anno, in linea con le linee guida nazionali, abbiamo anche attivato un training standardizzato sulle competenze sociali, per imparare a gestire al meglio qualsiasi situazione quotidiana pubblica. Ricordiamo che il nostro obiettivo è quello di dare all’utente la possibilità di vita autonoma".