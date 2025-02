I piccoli borghi si preparano per il Carnevale

I piccoli borghi si preparano a festeggiare il carnevale per la gioia dei bambini. Grazie alla collaborazione fra Amministrazione e la Pro Loco del piccolo e suggestivo borgo di Smerillo, è stato allestito un doppio appuntamento. Si parte sabato 1 marzo alle 16,30 nei locali della Sala degli Artisti nel centro storico, con maschere di carnevali per grandi e piccini, per allietare la serata animazione e nel tardo pomeriggio premiazione della maschera più accattivante. La festa terminerà con una cena allestita dagli organizzatori a base di prodotti e dolci tipici e rivolta a tutti i partecipanti che sarà allietata da tanta musica.

Il secondo evento invece il 4 marzo alle 21 sempre nella Sala degli Artisti con una serata danzante con liscio e balli di gruppo per chiudere in bellezza il carnevale. Sulla stessa scia anche il borgo di Magliano di Tenna, dove Comune e Pro loco organizzano il ‘Carnevale in Piazza’ il 2 marzo dalle 14,30: sfilata della maschere, musica e animazione e ovviamente stand gastronomici che offriranno la degustazione di dolci tipici di carnevale. Nel tardo pomeriggio la giuria tecnica premierà le maschere più bella. Ingresso libero a.c.