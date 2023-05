’I Pittori della Realtà’ In 15mila alla mostra

Un’esposizione che ha lasciato traccia nella memoria di tutti coloro che l’hanno ammirata, apprezzata, goduta, ‘respirata’. Dal giorno della sua apertura, l’8 dicembre 2022 al giorno della sua chiusura, 1 maggio 2023, sono stati 15 mila gli ingressi registrati alla mostra ‘I Pittori della Realtà - Verità e illusione tra Seicento e Novecento’, la mostra curata da Maggioli cultura con Sinopia, che è stata ospitata alla Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori. Sono venuti dalle Marche, sono partiti appositamente da tutte le regioni italiane, l’hanno voluta far brillare nei loro occhi anche dall’estero questa esposizione curata da Vittorio Sgarbi con Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari, iniziativa culturale di punta del Natale fermano ma che è stata l’evento, nel vero senso della parola, della città fino a primavera. Nell’annunciare prossimi appuntamenti dello stesso tenore culturale, il sindaco Paolo Calcinaro ricorda: "La mostra si è chiusa lunedì, con quasi mille visitatori anche in questi ultimi due giorni, nonostante il meteo del primo maggio. È stato un momento straordinario di promozione nazionale e internazionale della nostra città ed insieme a Vittorio Sgarbi ne stiamo già pensando una nuova". "Questa mostra rimarrà impressa in modo indelebile negli occhi, nella mente e nel cuore di tutti coloro che hanno potuto apprezzarla, proprio perché ha contribuito a far conoscere un periodo dell’arte che meritava di essere approfondito, che meritava visibilità e studio, in tanti si sono impegnati per realizzare un lavoro accurato e competente svolto, per dare al visitatore il meglio dell’accoglienza e dell’ospitalità", ha aggiunto l’assessore alla cultura Micol Lanzidei. Un evento culturale che è stato anche un traino turistico importante, ha ribadito l’assessore al turismo Annalisa Cerretani, anche la promozione sui social sta funzionando con le interazioni su facebook e instagram di Visit Fermo che hanno totalizzato dall’inizio del 2022 ad aprile 2023 più di un milione di persone". Coinvolto anche il settore commercio, per Mauro Torresi ci sono state significative ricadute anche sulle attività commerciali del centro storico e per l’intera comunità. A lasciare traccia di questo gioiello di mostra anche il catalogo, pubblicato da Maggioli Cultura, che presenta le oltre 80 opere che raccontano Pietro Annigoni, Gregorio Sciltian e i fratelli Xavier e Antonio Bueno, firmatari del manifesto de "I Pittori moderni della realtà", insieme con Alfredo Serri, Giovanni Acci e Carlo Guarnieri che si aggiunsero successivamente a loro e Giorgio de Chirico.