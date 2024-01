I precari senza stipendio: "Sono pronte azioni legali"

Sono tanti i lavoratori precari della scuola che negli ultimi mesi non hanno percepito uno stipendio a fronte di ore di insegnamento coperte. Lo conferma Di Vita, segretario della Flc Cgil di Ascoli – Fermo che spiega: "Ho letto con amarezza e vergogna lo sfogo di Daniela Ballestra, la docente di Altidona che da mesi lavora senza avere ancora percepito neppure un centesimo di stipendio, purtroppo il suo non è un caso isolato. Quasi quotidianamente abbiamo ricevuto segnalazioni di analoghi ritardi. E’ una situazione che si trascina da anni, da quando il ministero dell’Istruzione ha adottato questo particolare sistema di pagamento. Di fatto, prosegue il sindacalista, le istituzioni scolastiche non hanno alcuna possibilità di intervenire perchè le somme con le quali devono essere retribuiti i supplenti non entrano nei loro conto correnti. Tutto avviene tramite un sistema, definito di "cooperazione applicativa"che è estremamente farraginoso e poco funzionale".

"Ho fatto una supplenza di tre mesi – aveva denunciato su queste colonne l’altro ieri Daniela Ballestra – in una scuola primaria statale delle Marche con contratto breve dal 25 settembre al 23 dicembre, ma non ho visto uno stipendio. E siamo arrivati a gennaio. Praticamente è come dire che non mi pagheranno perché non hanno soldi, chiedono però i soldi per il saldo delle tasse di circa euro 299 che dovevano essere scalate dallo stipendio".

La Flc Cgil, prosegue Di Vita, denuncia da anni questa grottesca situazione: "Lo abbiamo fatto anche recentissimamente, ricevendo assicurazioni dal Ministero che in data 11 gennaio verrà fatta una emissione di pagamenti che andrà a sanare tutta la situazione pregressa. Ma siccome in passato è accaduto che le assicurazioni di viale Trastevere non fossero poi seguite da fatti concreti, nel caso in cui i pagamenti non arriveranno, conclude il Segretario della Flc Cgil di Ascoli e Fermo, siamo pronti a far partire le azioni legali individuali per i nostri iscritti".