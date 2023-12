I progetti dell’associazione Lagrù

Tempo di novità per l’associazione ‘Lagrù’. ‘Gli ultimi saranno i mimi’, (di Matteo Berdini) il corto prodotto e realizzato da Lagrù Play nel 2022 ha vinto il premio ‘Best Visual Effects’ al Macau International Short Film Festival. Un ottimo preludio per il nuovo progetto di Lagrù Marche Tube, ‘Ma non farmi ridere – Cine corti comici nella regione dei 100 teatri’ che prende il via oggi (auditorium ‘Giusti’, ore 21,15) con questo corto e con altri quattro cortometraggi umoristici di registi made in Marche: ‘Arturo’ di Stefano Teodori, ‘Roots’ di Andrea Giancarli, ‘Low budget, Attore Cane’ di Nicola Brunelli e ‘Mea Vox’, regia di Marco Mondaini. Si tratta del debutto del nuovissimo progetto firmato Lagrù e Marche Tube.