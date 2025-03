I quartieri e la mobilità sostenibile

"Abbiamo organizzato 4 incontri nei diversi quartieri della città per parlare del Piano Urbano della mobilità sostenibile (Pums)". A riferirne è l’assessore alla viabilità Marco Tombolini che è intervenuto a tutti gli incontri in quanto delegato alla materia in discussione: "Siamo partiti – aggiunge - dal quartiere Santa Vittoria, per poi incontrare i cittadini del centro, del quartiere sud e, infine, abbiamo concluso le assemblee pubbliche lo scorso mercoledì nella zona nord della città". In ogni appuntamento, insieme ai tecnici dello studio a cui è stata affidata la redazione del Piano, sono stati spiegati alla cittadinanza gli obiettivi e il valore del Pums, passando poi all’ascolto delle esigenze e della criticità da parte dei cittadini: "In generale – sottolinea Tombolini -, il tema della viabilità risulta molto sentito e sono emerse diverse necessità: dall’implemento del trasporto pubblico locale, alla richiesta di maggiore sicurezza in alcune strade fino all’annoso problema dei parcheggi. Siamo orgogliosi di questi incontri che ci hanno consentito di ascoltare la cittadinanza favorendo il confronto e la partecipazione nelle scelte sul futuro della città". Nelle settimane precedenti l’amministrazione comunale aveva incontrato sullo stesso argomento anche la Steat, la Croce Azzurra, l’associazione dei Balneari, i commercianti e altre realtà coinvolte direttamente nella pianificazione viaria: "Questa fase di ascolto – sottolinea l’assessore - è fondamentale e preliminare alla stesura del Piano. Si tratta di un progetto ambizioso e di uno strumento di pianificazione molto importante, per cui abbiamo ottenuto un finanziamento regionale, che inciderà sulle scelte per costruire la Porto San Giorgio del futuro, con l’intento di migliorare la qualità della vita e mirare alla sostenibilità".