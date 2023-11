I racconti dell’orrore: "Non mi sono mai fermata per me e per mia figlia"

Certe donne portano sulle spalle tutto il dolore del mondo ma sono talmente forti e coraggiose da cambiare le cose, continuare a lottare, far nascere i figli due volte. Sono le donne vittime di violenze che trovano riparo alla comunità Sagrini che fa capo a Capodarco, Laura Censi coordina la struttura dove si respira profumo di buono, di casa, di famiglia. Loro, le ragazze che vivono qui, ci tengono a dare il loro messaggio per un giorno che si tinge di viole e ricorda tutto il sangue versato. I nomi sono di fantasia, le storie e le speranze sono verissime, Francesca parla di una strada tutta in salita, dentro una cultura profondamente maschilista, dove anche uno stupro è una cosa normale, da sopportare in silenzio: "Nella mia cultura non si parla in libertà di questo. Nessuno lo deve fare. Di questa cosa non ho potuto parlare con nessuno, per noi è normale, devi subire e il colore della mia pelle mi ha discriminata, sono stata manipolata. Sono arrivata qui in Italia che non sapevo una parola di italiano, non sarei riuscita a uscirne, ma quando hanno picchiato mia figlia ho reagito e ho chiesto aiuto al servizio sociale e ancora non parlavo italiano. In questa comunità la mia vita è cambiata ho imparato la lingua sto lavorando, non pensavo mai che avrei fatto tutto questo, mi sento forte, autonoma".

" Non mi sono fermata mai, spero che la mia bambina non debba mai vivere quello che ho vissuto io, bisogna fermarsi prima, non subire mai, chiedere aiuto". Martina ha la voce rotta dal pianto, le ferite fanno ancora male: "Sono entrata qui 2 anni e mezzo fa dopo una relazione tossica, avevo perso me stessa, la mia autonomia, la mia libertà, nelle decisioni, nel lavoro, in quello che potevo fare. Quando sono riuscita a chiedere aiuto è stato poi tutto diverso, in comunità ho capito come ritrovarmi come donna, come persona, in tutto, ti danno responsabilità". Un messaggio lo regala alle ragazze di oggi, a chi si trova dentro una relazione malata e pensa di potercela fare da sola: "Le ragazze oggi pensano di porteli cambiare, di aiutarli, le ragazze invece devono vestirsi come si sentono, indipendentemente dalla persona che hanno davanti. Se penso a mia figlia non voglio per lei le violenze che ho subito io. Tenete gli occhi aperti fin dall’inizio, non chiudeteli mai, i segnali sono tanti e le donne non li vedono, li giustificano. Le ragazze, le donne devono sentirsi più vicine, le forze dell’ordine, i servizi ci sono, chiedete aiuto". Le fa eco Maria: "Chiedere aiuto è molto difficile, a volte non vieni creduta, a volte non ti senti sicura, per paura cerchi di tenerti tutto dentro e di risolvere da sola, invece bisogna chiedere aiuto subito, anche se non è facile, può succedere qualcosa di irreparabile. Io sono 4 anni che ci lavoro, non è stato facile e non lo è ancora, ho tante difficoltà, le ferite rimangono. Oggi i miei figli stanno bene, qua sto avendo tutto l’aiuto che mi serve". Conclude Laura Censi: "Sono mamme che oggi guardano in una direzione diversa per il futuro dei loro figli, ogni giorno trasmettiamo a loro l’attenzione verso gli altri, le cose che possono servire per stare bene. Ai bambini insegniamo il rispetto dell’altro, dei più grandi e dei più piccoli, degli animali, delle cose, delle regole, delle parole gentili, dei sentimenti di tutti. Speriamo così di fare qualcosa perché non si debbano più piangere vite di donne spezzate".

