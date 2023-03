I ragazzi della scuola primaria a lezione di educazione ambientale

’Sulla Rotta dei naviganti - Viaggio antropologico e di navigazione fra terra e mare’ è l’intrigante denominazione del progetto didattico ambientale organizzato dal centro di educazione ambientale ’Cea La Marina Ecoidee’ per la scuola primaria. L’Amministrazione comunale, protesa a dimostrare che la tutela dell’ambiente è tra i suoi prioritari obiettivi ha aderito ritenendo importante l’attuazione di un’azione di sensibilizzazione a cominciare dai più piccoli. Luogo di svolgimento della specifica attività didattica i locali dell’Associazione nazionale marinai d’Italia (Anmi). L’iniziativa, rivolta agli alunni di 5 classi di quarta elementare e 6 di terza, si è articolata in 5 incontri con una biologa marina e in 5 con una archeologa per 5 classi di quarta elementare, con i laboratori effettuati in classe o all’aperto; 6 incontri di laboratorio di osservazione diretta sull’arenile per 6 classi di terza elementare con una ricercatrice scientifica e biologa. L’amministrazione ha finanziato due progetti di educazione ambientale per le elementari del ’Cea La Marina Ecoidee’. Il primo dal titolo ‘Davvero nuotiamo in una zuppa di plastica?’ si è tenuto nei mesi di ottobre e novembre su spiagge libere e nella sede dell’Anmi. La conduzione del laboratorio, a cura di Martina Capriotti, biologa marina e ricercatrice esperta in inquinamento. E’ esploratrice di National Geographic e selezionata da Sky nel 2018 come una delle tre ricercatrici europee Ocean Rescue per il progetto sullo studio di microplastiche e contaminanti chimici nel Mar Adriatico Centrale.

I ragazzi di terza elementare sono diventati “scienziati per un giorno” setacciando la sabbia a caccia di micro particelle di plastica dovute a frammentazione di oggetti o delle cosiddette ‘lacrime di sirena’, palline di plastica grezza diffuse un po’ dovunque nell’ambiente, nel mare e nella sabbia. Il viaggio della plastica, a causa della dispersione di oggetti di questo materiale non biodegradabile, sta entrando nella catena alimentare. Il secondo progetto, rivolto alle quarte elementari e denominato ‘Sulla rotta dei naviganti per terra e per mare’ si è svolto negli scorsi mesi di gennaio e febbraio a cura dell’archeologa Tiziana Capriotti e della biologa Marina Olga Annibale, responsabile del settore salvaguardia marina del Cea. Antiche rotte di navigazione, animali marini, orientamento in mare e tanto altro sono stati i temi trattati.