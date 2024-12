I ragazzi delle medie al lavoro sulla natività

Oltre al percorso presepiale, che da piazza del Teatro conduce fino all’arco del diavolo, è possibile visitare anche le opere realizzate dalle classi terze medie dell’Isc Nardi. Si tratta di circa 150 tele esposte nella Sala Castellani raffiguranti diversi scorci e prospettive della città. La sala sarà aperta al pubblico fino al 6 gennaio dalle ore 16 alle 19.30. Gli alunni sono stati guidati in questo progetto dalle professoresse di Arte e immagine Silvia Sobrini e Laura Veccia. Le tele si aggiungono ai lavori degli studenti del Liceo artistico che, coordinati dai professori Andrea Romagnoli e Alessia Forti, hanno caratterizzato corso Castel San Giorgio e la parte storica della città. La novità di quest’anno è stata di unire le figure tradizionali del presepe alla tradizione marinara della città con la presenza di un lavoro che ritrae una donna in attesa del ritorno del marito impegnato in mare: i visitatori potranno cogliere elementi di speranza attraverso una mano che esce fuori dall’acqua. L’assessore all’Istruzione Marco Tombolini si dice "orgoglioso del fatto che quest’anno i due istituti collaborino. I ragazzi delle nostre scuole si sono impegnati per contribuire al Natale realizzando lavori interessanti e di valore".