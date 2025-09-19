I ragazzi dell’Istituto Medi e il progetto Infinity: ora si lavora alla fase tre

L’istituto ‘Medi’ di Montegiorgio che fa capo al Polo ‘Urbani’ di Porto Sant’Elpidio con il progetto ‘Infinity’ stupisce anche il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ora studenti e insegnati stanno valutando la fase 3. Lunedì pomeriggio presso il teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, si è tenuto un incontro dedicato all’apertura del nuovo anno scolastico a a cui hanno partecipato come ospiti eccezionali il Ministro Giuseppe Valditara; l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione cultura, oltre Dirigente dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, al presidente della provincia e sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi, molte dirigenti, insegnati e alunni delle scuole del territorio. Ancora una volta, presentato dalla Dirigente Laura D’Ignazi, ha fatto parlare di se il progetto ‘Infinity’ realizzato dai ragazzi e insegnanti dell’istituto ‘Medi’, che nel 2022 realizzarono in maniera artigianale una sonda per lo studio dell’atmosfera e che raggiunse l’altezza di circa 30.000 metri di altezza, poi recuperata a terra a centinaia di chilometri di distanza. Nel 2024 l’esperimento è stato ripetuto in Islanda con ‘Infinity 2’ con ben tre sonde lanciate nella stratosfera. A raccontare l’esperienza i ragazzi: Valentino Espinosa, Chiara Miconi, Matilde Monini, Riccardo Pompei, Andrea Tiburzi, Matteo Vittori insieme agli insegnanti: Ettore Antolini, Matteo Braschi e Andrea Vallorani. Ora alunni e docenti, stanno elaborando la fase 3 con il progetto denominato ‘Verso l’infinito: la scuola che guarda allo spazio’, che si propone l’obiettivo ambizioso di elaborare nuovi percorsi di didattica aerospaziale, con Unità di Apprendimento su tematiche innovative e quindi elaborare il curricolo formativo di una curvatura aerospaziale per il Liceo scientifico di Montegiorgio. Alcuni degli alunni presenti, insieme al docente Ettore Antolini, avevano già partecipato il 7 luglio di quest’anno al Campus itinerante ‘Scuola Futura’ a Pesaro, presentando le medesime attività e le caratteristiche del nuovo progetto durante una serie di laboratori di didattica innovativa aperti a scuole di tutta Italia, sempre alla presenza del Ministro Valditara. Il progetto ha subito evidenziato il fatto che la mole di lavoro sarà enorme, ma c’è molto entusiasmo da parte di docenti e alunni, lo stesso Ministro, ha apprezzato la dinamicità del Polo ‘Urbani’ e dell’istituto ‘Medi’ invitandoli a seguire con entusiasmo la strada intrapresa.

Alessio Carassai