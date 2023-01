I ragazzi dello Scientifico si cimentano nel tiro alla fune La squadra di Monte Urano li ha supportati

Un gioco tradizionale, per rafforzare spirito di collaborazione e amicizia. Grazie all’ampliamento dell’offerta formativa del liceo scientifico TCO è stata realizzata un’attività progettuale che ha visto come protagonisti alcuni alunni, i quali si sono cimentati nel tradizionale sport del tiro alla fune. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Polisportiva ‘Bellatorres’ di Monte Urano. Gli alunni della 5CL, percorso linguistico, sotto la supervisione del professor Paolo Mochi, si sono cimentati in tale attività grazie alla disponibilità e professionalità degli atleti della squadra di tiro alla fune monturanese; nello specifico gli alunni hanno interagito con il presidente Alessandro Quinzi, gli atleti Massimiliano Malvatani, Rossano Biondi, Ilario Cugnigni, Alex Petrini, Devis Pennesi, Francesco Spacca, Salvatore Gangale, Andrea Ercoli, Fabio Franconi, Andrea Pasquini, Manolo Paciolo, Giacomo Michelangeli, Giacomo Marchi e gli allenatori Giacomo Fratalocchi e Marco Gallucci. La Polisportiva Bellatores di Monte Urano nasce nel 2017 da un gruppo di atleti con esperienza decennale. "Nel 2018 siamo subito diventati Campioni Italiani nella categoria 640 kg – spiega il presidente Alessandro Quinzi – e da lì in poi abbiamo sempre collezionato ottimi risultati, arrivando sempre tra le prime tre squadre in Italia".