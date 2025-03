I ragazzi dell’Urbani e del Medi nei laboratori degli atenei

Nell’ambito delle attività di orientamento programmate dagli istituti superiori ‘Carlo Urbani’ di Porto Sant’Elpidio e ‘Medi’ di Montegiorgio che fa capo al primo, hanno partecipato ai corsi di laboratorio delle Università di Ancona e Camerino. Sono stati gli studenti delle V liceo di entrambi gli istituti a provare l’emozione di assistere ad esperimenti per permettere loro di valutare anche percorsi professionali legati a queste attività. Molto interessanti sono stati i corsi erogati da Univpm, che sono spaziati dal mondo della finanza trattando argomenti come: borsa valori e l’analisi dei dati economico-finanziari, introducendo alla matematica per la finanza e alla tutela del risparmio. Ingegneria trattando temi come Internet, Intelligenza artificiale, i progetti di Smart City, Smart Home e Smart Factory e molto altro ancora. E’ toccato poi al mondo della medicina affrontando le delicate tematiche di sanità e psicologia specie nella fase giovanile. Situazione analoga anche all’Unimc, dove gli studenti hanno trattato tematiche legate al mondo delle scienze naturali, fisiche e chimiche e geologiche, i docenti hanno illustrato i vari ambiti di ricerca, ma anche le prospettive professionali, specie negli ambiti ambientali legati alle varie professioni, quest’ultima infatti, sta acquisendo sempre maggiore importante all’interno delle collettività, delle istituzioni e anche delle aziende. Proprio perché oggi le questioni ambientali richiedono soluzioni innovative, è fondamentale formare figure professionali competenti per affrontare sfide cruciali come i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e minerarie, la sicurezza dei territori da eventi naturali estremi e la transizione verso fonti energetiche più sostenibili.

a.c.