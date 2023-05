I ragazzi sangiorgesi brillano in pista

Porto San Giorgio mette il turbo per la stagione in pista e chiude i Campionati regionali di società con un primo posto (allievi) e tre secondi posti (allieve e assoluti, sia maschili che femminili). Il titolo regionale per la Tam è stato conquistato a San Benedetto: a guidare gli under 18 verso la vittoria ci hanno pensato Michele Smiriglia, con il salto in alto, , Filippo Angelini,nei 110 m ostacoli, il triplista Matteo Tassetti e Riccardo Fedozzi (lancio del disco). Le pari età al femminile sono salite sul secondo gradino del podio, trascinate da India Gray, autrice di una doppietta:nel salto in lungo e nell’alto. Fabriano è stato invece il teatro del Campionato regionale assoluto. La squadra femminile ha ritrovato una splendida Martina Cuccù, velocissima fra gli ostacoli dei 100 m e prima anche nel salto in lungo mentre la sorella Francesca ha vinto la prova del salto triplo. I maschi hanno potuto contare su tre giganti dei lanci: l’azzurro Giorgio Olivieri, nel lancio del martello, Lorenzo Del Gatto nel lancio del peso e Gabriele Rossi Sabatini nel lancio del disco. Lorenzo Falappa ha contribuito con le vittorie nel salto in alto e nei 110 m ostacoli, senza dimenticare Lorenzo Lanciotti, Francesco Matteucci e Alessandro Mecozzi.