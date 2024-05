"I ragazzi sono molto dispiaciuti. Ci tenevano tanto"

Il trionfo di Brescia con la premiazione finale per mano di Massimo Righi, presidente della Legavolley, chiude la stagione della Serie A2 che ha sancito la Yuasa in Superlega e la doppietta di Brescia che si porta a casa Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Un certo rammarico in casa Yuasa è evidente per una gara scivolata di mano in quel maledetto terzo set con Grotta avanti 24-22 e con doppia opportunità di portarsi sul 2-1 nel conto dei set. E’ di questo avviso anche coach Massimiliano Ortenzi al termine della gara. "I ragazzi erano molto dispiaciuti alla fine, ci tenevano veramente tanto ma diciamo che non era affatto facile. Tenere altissimo il livello soprattutto in allenamento dopo un traguardo così importante come la Superlega. Quel terzo set è stato il momento chiave. Dopo un primo set in difficoltà, abbiamo reagito molto bene ritrovando il nostro gioco e guadagnandoci anche due occasioni per portarci in vantaggio 2-1 nel conto dei set. Due imprecisioni in quella fase ci sono costate il set e poi nel quarto Brescia è stata molto brava a spingere alla grande, in fiducia, e a portare a casa il secondo trofeo in appena sette giorni. Complimenti a loro ma ripeto, la nostra squadra in nessuna gara di questa stagione ha mollato la presa neanche per un secondo e questo è l’ennesima conferma di un gruppo eccezionale che ha meritato il salto in Superlega, traguardo fantastico per tutti quanti noi. Dispiace un po’ per questa gara ma ripeto nulla toglie al cammino straordinario di questa stagione"