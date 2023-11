I ragazzi stampano un libro antico

Il profumo del libro antico, per imparare a prendersi cura della cultura. È la proposta del centro di formazione artigianale Artigianelli che, in collaborazione con la biblioteca comunale, ha guidato i propri studenti alla realizzazione di un libro antico a stampa, sul modello di un incunabolo, con le tecniche dell’epoca. Il progetto si è articolato in più fasi, succedutesi durante tutto l’anno scolastico 202223, una prima, che ha visto la partecipazione dei ragazzi al Laboratorio sul libro antico che la Biblioteca mette da anni a disposizione di tutte le scuole che ne facciano richiesta, ha consentito di vedere da vicino i preziosi volumi a stampa e manoscritti custoditi nella biblioteca stessa. Una seconda fase è consistita in una approfondita ricerca sulla stampa antica attraverso il patrimonio bibliografico della Biblioteca, la terza ed ultima fase ha visto la realizzazione materiale del volume, di ottima fattura. Oltre 150 i ragazzi coinvolti, appartenenti a tutte le classi dei diversi indirizzi, che hanno contribuito ciascuno in base alle proprie competenze: la realizzazione della coperta in pelle si deve all’indirizzo Calzaturiero, quello della carta alla sezione Termo idraulica, la stampa con caratteri mobili è stata sperimentata grazie alla modifica di un torchio della Meccanica, la ricerca sulle ricette medievali da stampare nel volume è stato appannaggio dell’indirizzo di Pasticceria, mentre all’estro creativo dei singoli, trasversale agli indirizzi scolastici, si deve la realizzazione delle miniature. Il progetto è stato presentato in biblioteca con la direttrice Maria Chiara Leonori e la docente del C.F.P. Artigianelli, Caterina Catalini, sono intervenuti anche gli studenti che hanno condiviso le emozioni e i pensieri che il lavoro sul libro ha suscitato in loro, a curare anche i dettagli e i pensieri scritti.