"I redditi e i sussidi sono insufficienti"

"Viviamo una situazione drammatica

sotto troppi punti di vista – dice Alberto D’Erasmo, produttore di frutta su 20 ettari di terreno in Valdaso – riconducibile al caro costo dei prodotti a fronte di prezzi di vendita ridotti al punto di non permettere margini con conseguenti redditi insufficienti, sussidi e crediti assicurativi bloccati, una burocrazia resasi asfissiante e impossibile da applicare. Da una parte – prosegue – questo genera l’orgoglio di portare sul mercato prodotti genuini a cui si giunge nel massimo rispetto dell’ambiente, ma dall’altra il mancato riconoscimento pratico di questo percorso che si traduce in gravi difficoltà gestionali viste nella svalutazione dei nostri prodotti e insistente politica agricola efficace e di tutela".

Più chiaro di così, chiediamo a D’Erasmo un esempio concreto di ‘mancata politica agricola efficace’. "Nella stagione 2023 abbiamo venduto frutta ad una media di 70 centesimi al chilo. La stessa che i consumatori hanno trovato al supermercato a 3 euro al chilo. Che dice, è sottopagata la frutta? Qualcuno si chiede quanto costa al produttore arrivare a fine ciclo produttivo alla luce dei rincari economici generali di concimi, fitofarmaci, tasse e disciplinari da rispettare?".

Facile comprendere lo scoraggiamento di D’Erasmo, comune a chiunque ogni mattina va a lavorare per necessità e gratificazione.

"Ho scelto di proseguire l’attività agricola

creata dai miei genitori – conclude D’Erasmo – ho investito nel potenziamento dell’azienda, senza mai rinunciare a sfide e difficoltà che esistono ormai da anni. Ma a questo punto la situazione si è fatta insostenibile. Le misure della politica agricola

europea ci costringono a due sole strade: protestare a garanzia di essere ascoltati e tutelati per resettare le condizioni, oppure smettere e lasciare che l’agricoltura muoia".

Paola Pieragostini