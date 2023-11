I residenti scendono in campo contro la bretella

Nella bagarre politica innescata intorno al progetto della bretella di collegamento tra Civitanova e Sant’Elpidio a Mare (e, di riflesso, Porto Sant’Elpidio), intervengono i residenti di Bivio Cascinare che si sono costituiti in un comitato spontaneo ‘Una bretella per chi’ e annunciano l’assemblea pubblica di stasera (ore 21,15, nella casetta di legno), sperando nella presenza di esponenti della Regione oltre che dell’amministrazione. "La maggior parte di noi, fino a qualche mese fa, non sapeva nulla di questo progetto strategico e fondamentale che passa quasi totalmente nel nostro territorio - esordisce il comitato – e, nonostante un impatto economico e ambientale notevole e la progettazione già in fase avanzata, solo un paio di settimane fa, su iniziativa dell’amministrazione comunale, c’è stata una pubblica occasione di confronto per avere un’idea dei perché dell’opera, di dove verrà costruita, come, quando, che cosa comporterà per la cittadinanza e se siano in discussione percorsi alternativi". Tante le perplessità oltre ai timori per l’impatto sul territorio. "Quali i dati dell’inquinamento acustico e ambientale che ne deriveranno? Quali i rischi rispetto a possibili esondazioni dell’Ete Morto che corre trasversale al percorso individuato, e che ha già dato prova della sua pericolosità? A che punto siamo?": le domande rivolte al sindaco Alessio Pignotti e a Jessica Marcozzi (consigliere regionale Fi) "che si sono impegnati a recapitare queste istanze alla Regione, promotrice dell’opera". Nessuna volontà di contestare l’opera a priori "ma vogliamo essere riconosciuti come portatori di interessi, risiedendo là dove dovrà sorgere l’opera che, per il 90% riguarda Bivio Cascinare. O avremmo dovuto accettare passivamente che la provinciale che percorre il centro abitato diventasse lo sfogo principale del traffico che da Civitanova scorre verso Porto Sant’Elpidio?". Gli attacchi frontali dei consiglieri di Fd’I regionale, Andrea Putzu, e comunale, Gionata Calcinari al sindaco, "reo di aver presentato troppe osservazioni, come se farsi portavoce delle istanze dei cittadini non sia il compito principale di chi rappresenta le istituzioni", ha lasciato basiti i residenti. "La Regione non tiene affatto in considerazione l’unico tragitto che non creerebbe alcun disagio alla cittadinanza. Ma le scelte vanno condivise con la popolazione per cui politici regionali e non, vengano a discuterne con gli abitanti".

Marisa Colibazzi