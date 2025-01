I ’Rishow’ sfidano Sanremo:: "Super spettacolo a tema musicale"

Gli effetti del Festival di Sanremo non si sentono solo a Porto Sant’Elpidio, ‘patria’ del FantaSanremo, ma anche a Sant’Elpidio a Mare dove però sarà sfidata la kermesse canora. "I Rishow non hanno paura di Sanremo – afferma la compagnia di improvvisazione teatrale che ha la sua casa all’auditorium ‘Giusti’ – anzi, sfideranno il mainstream pronto e confezionato, con un super spettacolo a tema musicale, dove le canzoni improvvisate e il pubblico saranno protagonisti".

Una controproposta spassosa alla ‘corazzata sanremese’ che, il 15 febbraio, darà vita a un imperdibile New All Star Game – Sanremo Edition, destinato a staccare gli spettatori dalla tivvù per partecipare a una sfida canora tra squadre tutta da inventare, con improvvisatori professionisti di tutta Italia, con la Compagnia Rishow per una serata ad alto tasso di divertimento e stupore. Alle musiche Adriano Brando Alessandrini, alla regia Marco Ferroni. Presenterà Rebecca Liberati. Ospiti speciali Gianluca Budini e, dalla scuola Rishow, Angela Paternesi.