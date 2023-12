I ristoratori rendono omaggio al brodetto

Celebrato domenica scorsa al Pic Pesca nel porto per i motopescherecci il decennale del vero brodetto sangiorgese De.Co denominazione comunale, una delle ricette d’eccellenza della cucina tradizionale di Porto San Giorgio. Tanta la partecipazione, tanto l’entusiasmo, il tutto esaurito! Né poteva essere diversamente se si pensa che il momento centrale dell’evento era la consumazione del piatto celebrato, con il supporto di vongole in guazzetto sangiorgese, tempesta gialla di cozze, spaghettone tradizionale marinaro e libagioni di vario genere. A preparare il brodetto con amorevole cura è stato Basilio Ciaffardoni, meglio noto come Cozzaro Nero, ormai entrato di diritto nel novero degli chef di prestigio di scuola sangiorgese, tra i quali anche degli stellati. All’assessore Alessandra Petracci il compito di presentare La manifestazione: "Ben 27 ristoranti hanno accolto l’idea di proporre menù a base di brodetto, da preparare rigorosamente secondo la ricetta tipica, e rispetto per la tradizione: questi i comuni denominatori delle cene, che, a partire da venerdì 5 gennaio, terranno compagnia a cittadini e turisti fino al 27 settembre, con una pausa nel periodo estivo, già caratterizzato da molteplici eventi di accoglienza che animano la vita cittadina. Un venerdì per ogni ristorante, dunque, come prevede il calendario, che avrà il suo culmine il 27 settembre 2024, quando tutti i locali coinvolti prepareranno il brodetto in contemporanea" A margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento, domenica scorsa vi è stato modo di rimarcare la soddisfazione di tutta la Giunta municipale di Porto San Giorgio per il risultato raggiunto, nel corso di una mattinata in cui si sono svolte anche una escursione guidata con la spiegazione delle modalità di pesca, del funzionamento e dei meccanismi dell’asta del pesce, ma anche con una interessante visita alle imbarcazioni. Risalgono a tempi molto antichi le radici di questo piatto, che veniva preparato con la cosiddetta "muccigna", ossia il pesce che i pescatori non riuscivano a vendere e che dunque usavano anche per "pagare" i garzoni. Oggi le proprietà nutrizionali di questo piatto sono state per così dire riscoperte, visto che il brodetto contiene preziosi omega tre, fosforo e più in generale tutti i nutrienti offerti da ingredienti del tipo di quelli usati per la sua preparazione.

Silvio Sebastiani