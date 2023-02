I sapori di una volta? Si trovano a Lapedona

A scuola sentiamo sempre parlare di rispetto per le tradizioni, per l’ambiente, di mangiare prodotti sani a Km 0 e noi ragazzi della I C abbiamo scoperto, grazie ad un nostro compagno di classe, Diego Fazi, che non ci vuole molto per poter gustare i sapori di una volta. Basta recarsi verso Lapedona: l’azienda Nonna Maria, gestita dai genitori del nostro compagno è specializzata in confetture, conserve e passate di pomodoro. Abbiamo avuto modo di visitare quest’azienda vedendo da vicino il luogo dove vengono prodotte le confetture e le conserve. Il nome dell’azienda prende origine dalla nonna di Fausto Fazi, il compagno di Daniela. L’azienda è nata nel 2014. Le confetture di quest’azienda non contengono né conservanti, né coloranti e sono tutte preparate artigianalmente con un processo tramandato da generazioni. Sono utilizzate solo parti sane e vengono cucinate con l’aggiunta di una purea, ricavata dalla mela rossa dei Sibillini. Della linea conserve fanno parte gli agrodolci, come la giardiniera, uno dei prodotti più apprezzati e la cipolla rossa di Pedaso (presidio Slow Food) e i sott’olio, come i carciofi, le fave e le erbe spontanee, tutti rigorosamente con olio extravergine di oliva della Valle dell’Aso. Dopo la raccolta, le erbe spontanee vengono controllate, lavate, tagliate e scottate per poi essere messe sott’olio. Dal 2017 quest’azienda ha cominciato a produrre anche derivati del pomodoro. Le passate di pomodoro vengono prodotte come una volta; vengono selezionati a mano i pomodori d’elevata qualità e di diversa tipologia. Per le passate di pomodoro viene scelto il mix composto dal pomodoro ovale tipo ‘Roma’, da un piccolo San Marzano, da un pomodoro grande ‘Cuore di bue’ e dal datterino. Il procedimento è quello casalingo delle nonne: raccolti a mano nel momento della giusta maturazione, i pomodori vengono lavati e mondati, togliendo le parti poco sane. Una volta puliti vengono scottati e macinati, così si ottiene una passata dolce e profumata come quella di una volta.

Classe I C