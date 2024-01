I segreti del bacio raccontati da Catà

"Resta un mistero perché le creature umane si bacino sulla bocca. Ma da secoli il bacio è un atto simbolico e antropologico iscritto nel cuore delle nostre culture. Ne racconteremo domenica in un piccolo viaggio filosofico tra immagini e parole" così Cesare Catà presenta la lezione spettacolo dal titolo ‘Disiati risi’ in programma domani, all’Auditorium ‘Giusti’, alle ore 18, nell’ambito della rassegna di teatro ‘Tentacoli’ promossa dall’associazione Lagrù. Il bacio, senza dubbio protagonista della storia dell’arte, del cinema, della letteratura e della filosofia, è un gesto profondo iscritto nella cultura europea da secoli "ma ancora oggi – dice Catà - nell’era del digitale, continua ad essere al centro di importanti riflessioni sull’amore e sullo stare insieme, anche quando l’essere umano si pensa senza presenza fisica". Un viaggio affascinante in cui il protagonista spazierà da Giotto fino a Magritte, passando per Catullo ma anche per le citazioni cinematografiche di iconici baci come quelli di film come ‘Via col vento’, ‘Colazione da Tiffany’ o come ne ‘Il favoloso mondo di Amelie. Informazioni e prenotazioni: 328 7756579 o info@lagruproduzioni.com. Ingresso unico: 13 euro.