I sindaci del Fermano ricevuti dal Papa in Vaticano

Ieri presso la sala Clementina del palazzo Apostolico all’interno della città del Vaticano, Papa Francesco ha incontrato i sindaci e amministratori dei Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016. La presenza dei sindaci Fermani è stata quasi completa, oltre ovviamente al Commissario per la ricostruzione Guido Castelli, il Prefetto di Fermo Michele Rocchegiani; i tecnici dell’ufficio ricostruzione

Marco Trovarelli e Fulvio Soccodato. Il Santo Padre ha ringraziato i sindaci per il lavoro che hanno svolto e che svolgeranno ancora per la ricostruzione, ricordando l’importanza di garantire sicurezza sul lavoro; il rispetto della figura della donna, tema molto caldo in questi giorni; ma soprattutto l’impegno di ridare vita ai territorio. Gli amministratori Fermani che avevano già incontrato il Papa nella sala Nervi il 21 dicembre del 2018, hanno ribadito la grande emozione di poter anche se per pochi secondi scambiare una parola e una stratta di mano con il Santo Padre.

