I sindaci: "No all’impianto fotovoltaico"

I sindaci dell’entroterra Fermano serrano i ranghi insieme a Provincia e Regione Marche, per dichiarare un ‘no’ senza possibilità di replica alla realizzazione di un impianto agrofotovoltaico delle dimensione di 40 ettari sulla collina in località Colle Ete fra Belmonte Piceno e Servigliano. Tanto per scansare ogni possibilità di equivoco, ieri a Belmonte Piceno erano presenti oltre ai diretti interessati i sindaci di Montappone, Massa Fermana, Santa Vittoria in Matenano, Grottazzolina, Monte San Martino (Macerata), Monteleone di Fermo, Falerone. Grottazzolina e Montottone a cui si sono aggiunti in rappresentanza della Provincia di Fermo Stefano Pompozzi che ha presentato una mozione che sarà discussa e votata la prossima settimane e i consigliere regionali Jessica Marcozzi e Fabrizio Cesetti.

"Appena ci è giunta la Pec dal ministero della Transizione ecologica per questo progetto da 40 ettari – racconta Ivano Bascioni sindaco di Belmonte – ci siamo mossi ottenendo 60 giorni al fine di presentare le eventuali osservazioni che scadranno il 28 Febbraio. Tutti i presenti sono consapevoli della necessità di incrementare le energie da fonti rinnovabili. In questo caso parliamo di un impianto troppo impattante, da realizzare su una collina ‘vergine’, assolata e bellissima. Tutti i sindaci hanno redatto le proprie osservazioni, comprese Regione, Provincia e Soprintendenza evidenziato i vari motivi perché quest’area non è idonea". "Il fatto che le istituzioni del territorio abbiano già espresso il loro parere negativo – spiega Marco Rotoni sindaco di Servigliano – oltre ad alcuni aspetti lacunosi dell’impianto, ci indicano che le basi del progetto hanno ‘gambe fragili’. Servono regole chiare, magari andando ad inserire nelle legge regionale esistente dei vicoli a tutela delle colline come patrimonio ambientale".

Un problema alla base di questo procedimento però esiste, si tratta del fatto che i vari Governi non hanno mai emanato Decreti con regole specifiche per questo genere di impianti. "La Regione ha stabilito quelle che sono definite aree idonee per questi progetti – spiega Jessica Marcozzi, portavoce dell’assessore Stefano Aguzzi – cave dismesse, aree in prossimità di autostrade, assolutamente non idonee sono zone sottoposte a tutela, ricordiamo che a Belmonte c’è un area archeologia dei Piceni, a Servigliano un monumento nazionale". "L’articolo 117 prevede che l’ambiente è una competenza dello Stato – spiega Fabrizio Cesetti – ma la tutela e valorizzazione dei beni ambientali è materia della Regione, che può e deve esprimersi in materia. La Regione Veneto lo ha già fatto. La prossima settimana presenterà un disegno di legge, che andrà ad allacciarsi a quelli dalla Lega e da Forza Italia che guarda proprio in questa direzione".

Alessio Carassai