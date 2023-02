I sindaci: più telecamere contro la criminalità

di Angelica Malvatani Uno sguardo su un intero territorio, per garantire sicurezza, per conservare i piccoli paesi che sono ancora oasi di tranquillità, per sostenere il lavoro delle forze dell’ordine e dei comuni. È la proposta che sta nei ‘Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e installazione dei sistemi di videosorveglianza’, sottoscritta ieri tra la Prefettura di Fermo e i comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio A Mare, Montegranaro, Petritoli, Rapagnano, Monte Giberto, Grottazzolina, Ponzano Di Fermo, Belmonte Piceno, Moresco e Torre San Patrizio. Ogni comune ha realizzato un progetto che prevede il potenziamento del sistema di videosorveglianza o l’installazione di telecamere, proprio per garantire un controllo capillare sul territorio e restituire una percezione di sicurezza ai cittadini. Non sfuggono all’occhio delle telecamere le auto sospette, i gesti di criminalità, le azioni di malviventi ma anche i reati contro l’ambiente, come l’abbandono dei rifiuti pericolosi, tutti fenomeni in aumento anche nelle piccole realtà. Il prefetto Michele Rocchegiani si è detto lieto di sostenere i comuni nella richiesta di finanziamento al Ministero dell’interno che per procedere con la copertura finanziaria dei progetti. "È però essenziale far emergere anche la necessità di prevenire i fenomeni – spiega il prefetto –. I protocolli come quelli...