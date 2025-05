I sogni infranti delle vittime

Il 18 marzo al teatro Alaleona di Montegiorgio gli alunni e le alunne del nostro istituto hanno vissuto una mattinata all’insegna dell’impegno e dei diritti, per dare voce a quelle donne che una voce non hanno più. Alcune studentesse si sono immedesimate nei sogni infranti delle vittime di violenza. Come è possibile davvero onorare queste ragazze? Ricordandole solo un giorno l’anno? No, hanno detto le giovani attrici. Occorre rispettare ogni giorno i loro sogni prendendo sul serio i nostri. Vogliamo essere una dottoressa? Una ballerina? Forse non ci riusciremo mai, ma se c’è un ideale da inseguire la violenza non prevarrà. Altri alunni e la dirigente scolastica sono intervenuti con spunti di riflessione, allo scopo di scardinare gli stereotipi di genere tuttora diffusi. Grande la partecipazione emotiva dei presenti; unanime il plauso delle famiglie che, pur non essendo presenti all’evento, hanno apprezzato questo virtuoso esempio di cittadinanza attiva.

Classe III A