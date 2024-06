I soldi raccolti dalla Runsmile a Croce Azzurra e Dodicimesi

Gli organizzatori di Runsmile, la manifestazione podistica svoltasi domenica 2 giugno sul lungomare di Porto San Giorgio, hanno scelto la Croce Azzurra e Dodicimesi le due associazioni a cui devolvere metà ciascuna la somma ricavata a scopo benefico togliendo un euro a ciascuna iscrizione alla partecipazione alla corsa.

Gli iscritti sono stati 1.500, per cui a ciascuna associazione sono andati 750 euro, La scelta delle Croce Azzurra è stata motivata con il fatto che "i suoi angeli volontari soccorrono la gente quado si trova in difficoltà".

In quanto all’associazione Dodicimesi spiegano: "Abbiamo scelto questa giovane associazione sangiorgese perché si occupa di bambini con difficoltà e ritardi nello sviluppo neuroevolutivo, per dare risposte preventive, terapeutiche e di supporto a tutti quei genitori che cercano per i propri figli una terapia che faciliti al massimo le potenzialità, con l’obiettivo di raggiungere il miglior livello di autonomia possibile, dopo un brutto inizio".

Insomma, dopo un successo di pubblico per la riuscita anche quest’anno di una manifestazione così partecipata, un successo anche nella solidarietà.