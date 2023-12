I tablet si inceppano, salta il concorso per 250 candidati al Comune

Ci sono rimasti piuttosto male i 250 candidati che, ieri mattina, si sono presentati al palazzetto dello sport di via Ungheria, per sostenere la prova scritta del concorso pubblico indetto dal Comune per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori amministrativi per il settore Affari Generali. Una prova che, però, per non meglio precisati problemi tecnici che hanno riguardato i supporti digitali, è stata giocoforza annullata. Il tutto, con grande scorno dei 250 aspiranti arrivati a Porto Sant’Elpidio da ogni parte della regione e d’Italia, carichi di legittima tensione e pieni di aspettative, speranzosi di riuscire a sostenere una buona prova scritta e fare così un passo avanti verso l’agognato ‘posto fisso’. Peccato che siano stati ‘bloccati’ dalla tecnologia: i tablet (ce n’erano 120 a disposizione, per cui è stata disposta una turnazione dei candidati suddivisi in due sessioni) forniti per prove che, come da specifica normativa concorsuale, dovevano essere sostenute esclusivamente in modalità digitale, si sono presto ‘inceppati’ rendendo impossibile la prova, decretandone l’annullamento. Tutto da rifare, insomma.

"Nel corso della prova – è la spiegazione fornita dal Comune – si sono verificati problemi tecnici che hanno comportato il blocco dei dispositivi digitali consegnati ai candidati. La Commissione d’esame ha pertanto disposto l’annullamento della prova". Una decisione che ha provocato non poco malumore nei candidati, soprattutto in quelli che, dopo la pubblicazione dell’elenco degli ammessi allo scritto avvenuta il 28 novembre, si erano organizzati per raggiungere la città e che ora dovranno riorganizzarsi per tornare in una data che, al momento, non è stata ancora comunicata tanto che, appare del tutto probabile che, di conseguenza, slitti di non si sa quanti giorni, l’intero calendario di prove, considerato che gli orali erano stati fissati dal 13 al 15 dicembre.

Il Comune, tuttavia, si tira fuori da eventuali responsabilità dell’increscioso imprevisto che, per di più, ritarda anche assunzioni funzionali al settore cui sono destinati i due nuovi assunti, e l’amministrazione ha fatto sapere che "la gestione delle varie fasi della procedura concorsuale è stata affidata a una ditta esterna, cui competeva la fornitura delle strumentazioni e l’assistenza durante lo svolgimento della prova. I candidati - è l’assicurazione finale - saranno riconvocati prossimamente, con congruo anticipo".

Marisa Colibazzi